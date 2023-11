Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie polityk Suwerennej Polski, Jacek Ozdoba. Porozmawiamy o wczorajszej decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który zapowiedział, że misję tworzenia rządu powierzy Mateuszowi Morawieckiemu.

Posła Ozdobę zapytamy, czy jego partia poprze obecnego premiera. Jeżeli tak się stanie, to Suwerenna Polska, poza Prawem i Sprawiedliwością, byłaby jedyną siłą w nowym Sejmie, która wsparłaby Morawieckiego w tej, wydawałoby się, skazanej na porażkę misji.

Z posłem Ozdobą porozmawiamy również o pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji, a także o zaplanowanym na sobotę Marszu Niepodległości.

