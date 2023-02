Gościem dzisiejszej Rozmowy w południe w RMF FM będzie gen. Jarosław Stróżyk, były zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO. Porozmawiamy z nim m.in. o wtorkowym orędziu Władimira Putina. Czego można spodziewać się w najbliższym czasie na froncie wojennym w Ukrainie? W piątek minie rok od rozpoczęcia agresji rosyjskiej na ten kraj.

Wideo youtube

Tomasz Skory omówi też ze swym dzisiejszym gościem poniedziałkową, niezapowiedzianą wizytę prezydenta Joe Bidena w Kijowie i zastanowi się, co amerykański przywódca może mieć do przekazania we wtorek w Warszawie.

Joe Biden ma spotkać się dziś m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą oraz wystąpić w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie.

