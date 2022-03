"Obserwujemy teraz koniec Rosji. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie koniec Rosji putinowskiej, czy to będzie koniec Rosji mocarstwowej. Ja przewidywałem coś takiego" - mówił w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM gen. Piotr Pytel, były szef Służb Kontrwywiadu Wojskowego. "Jakiekolwiek komunikaty w stronę prezydenta Rosji w chwili obecnej nie mają większego znaczenia. To, co się liczy teraz, to realne działania" - podkreślał.

Nie ma takiej możliwości, aby NATO bezpośrednio zaangażowało się w tę wojnę - mówił o konflikcie trwającym na terenie Ukrainy gość Krzysztofa Berendy. Nie pójdziemy na tę wojnę - ta wojna w skrajnym przypadku może przyjść do nas - ostrzegł były szef SKW.