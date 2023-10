Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie gen. Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Generał Mieczysław Cieniuch / Leszek Szymański / PAP

W Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 gorący komentarz do informacji, która w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej ma niebagatelne znaczenie. Dwaj ważni generałowie: szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak i gen. Tomasz Piotrowski Dowódca Operacyjny złożyli dymisję.

To nie tylko trzęsienie ziemi w armii, ale też wydarzenie, które może wpływ na wynik niedzielnych wyborów.

Generałowie Andrzejczak i Piotrowski to ci wojskowi, na których padł cień podejrzenia o zaniedbania po tym, jak w Polsce spadła rosyjska rakieta. Zasugerował to minister obrony. W tym sporze po stronie generałów stanął prezydent Andrzej Duda.

Generała Cieniucha zapytamy, co w kulturze wojska oznacza gest złożenia dymisji. Czy to wyraz braku zaufania do cywilnego zwierzchnictwa nad armią? Czy wpływ na nią mogło mieć wykorzystanie żołnierzy przez PiS w kampanii wyborczej? Jakie znaczenie może to mieć dla funkcjonowania polskiej armii? Czy nasze bezpieczeństwo nie jest zagrożone w związku z tą sytuacją? Jakie procedury są takiej sytuacji uruchamiane?

