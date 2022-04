​Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie gen. rezerwy Janusz Bronowicz, były Inspektor Wojsk Lądowych. Porozmawiamy o aktualnej sytuacji w Ukrainie.

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną Rosja miała zrezygnować z prób zdobycia Kijowa i przemieszcza wojska, by wzmocnić atak na południu i wchodzie Ukrainy. Naszego gościa zapytamy, co może być teraz celem Rosjan i z czego wynika to przemieszczanie wojsk?

