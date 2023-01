"Dzisiaj pożarowych akcji mam około 17-18 procent. Ratujemy od lewa do prawa, zasięg naszych działań jest przeogromny. Górują wypadki drogowe. Są też tzw. miejscowe zagrożenia: chemiczne, biologiczne, ekologiczne czy też działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy, ratownictwo medyczne, wodne" - mówi w Rozmowie w południe w RMF FM szef Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Andrzej Bartkowiak. "Mamy 608 tys. interwencji dziennie. Co sekundę jest wyjazd jednostki: albo OSP albo Państwowej Straży Pożarnej" - dodaje gość Mariusza Piekarskiego.

Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak / Piotr Szydłowski / RMF FM

Z czego wynika tyle strażackich interwencji? Na pewno do tych wyników mocno przyczyniła się wojna w Ukrainie. Oczywiście Odra (zatrucie Odry - przyp. red.), która też wygenerowała mnóstwo zdarzeń i też działania przy granicy białoruskiej - odpowiada Bartkowiak i dodaje: I klimat się zmienia, co do tego nie ma wątpliwości. Jest coraz więcej burz, wiatrów. I najbliższy weekend też zapowiada się nerwowo. Sobota będzie bardzo trudna w całej Polsce i na pewno będzie bardzo dużo interwencji strażaków z powodu wiatru, śniegu. Mokry śnieg spadnie na gałęzie, zaczną się one obrywać, drzewa zaczną się obalać. Będą przeciążone dachy - przewiduje generał brygadier Andrzej Bartkowiak. I dodaje: Na bieżąco obserwujemy prognozę pogody, wyciągamy wnioski z lat poprzednich, trzeba naprawdę być przygotowanym (na interwencje - przyp. red.). (...) Ferie dziecięce to dla strażaków zawsze wzmożony okres pracy.

Gen. brygadier Bartkowiak: Chcielibyśmy zobligować deweloperów, by od razu montowali w domach czujkę czadu

Mariusz Piekarski pytał swojego gościa również o to, jak dużym problemem w Polsce są zatrucia czadem. Od lat nad tym pracujemy. Wiele pracy włożyliśmy w tzw. prewencję społeczną. Rozdajemy w wielu akcjach czujki gazu. Apelujemy, namawiamy. (...) Cały czas większość naszych domów jest ogrzewana w sposób konwencjonalny, czyli piecykami - gazowymi czy węglowymi. To powoduje to zagrożenie - mówi Andrzej Bartkowiak.

Jak ocenia pomysł wprowadzenia zasady, by montaż nowego urządzenia grzewczego wiązał się z obowiązkiem zamontowania czujnika? To ciekawy pomysł. My mamy taki projekt, na bardzo wstępnym etapie, że chcielibyśmy np. nowo budujących deweloperów namówić czy zobligować do tego, żeby montowali w domach od razu czujkę czadu czy ognia. To są koszty niewielkie, to jest 60-80 złotych - odpowiada gość Rozmowy w południe w RMF FM. My wiemy, że w Polsce tak to działa, że jak się zmusza albo wręcz przymusza - to czasami działa to odwrotnie. Ale trzeba będzie jednak chyba zrobić krok, by ustawą uregulować tę sprawę - przyznaje.