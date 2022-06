Sytuacja w rozmowach z PAŻP wygląda dziś lepiej – mówiła w Rozmowie w południe w RMF FM Anna Garwolińska, pełnomocniczka Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Powiedziała, że alarmowanie, że rozmowy z PAŻP-em idą w złym kierunku to był „krzyk rozpaczy”. „Nagle się okazało, że w kwestii tego, co było istotne, czyli sprawie kodeksu etyki i program 57 plus, rozjazd był dramatyczny. Nie było też pani prezes i ten krzyk pozwolił nam na to, że pani prezes wróciła, wzięła wszystko w swoje ręce i od poniedziałku ruszyło” – powiedziała Garwolińska. „Teraz już wszystko w rękach pana ministra. Czy pan minister wywróci stolik, czy pan minister postanowi, że nie pojedziemy na wakacje, to jest już jego odpowiedzialność” – podkreśliła.