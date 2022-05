Inflacja w Polsce wyniosła w maju 13,9 proc. To najwyższy poziom od 24 lat. Co to oznacza dla naszych portfeli? Gdzie jest szczyt inflacji i czy ktokolwiek ma jeszcze nad nią kontrolę? O to zapytamy gości Rozmowy w południe w RMF FM, którymi będą ekonomiści profesorowie Marian Noga oraz Witold Orłowski.

Opracowanie: Jonasz Jasnorzewski , Urszula Gwiazda