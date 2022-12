Zakaz sprowadzania rosyjskiej ropy do Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii oraz maksymalna cena na ropę w wysokość 60 dolarów powinien zaboleć Rosję – uważa Marcin Roszkowski, szef Instytutu Jagiellońskiego. „Bloomberg podaje, że popytna rosyjską ropę spadł o 80 proc.” – mówi, przypominając, że w pierwszych miesiącach wojny Rosja notowała rekordowe wpływy dzięki cenom gazu. „Sankcje zaczynają działać” - dodaje.

Zakaz dla rosyjskiej ropy odczujemy także w Polsce, za kilka, kilkanaście tygodni - ostrzega Urszula Cieślak, analityczka z Biura Maklerskiego Reflex. "Bardziej zaboli nas embargo na paliwo gotowe, w tym na olej napędowy, które będzie obowiązywało od lutego przyszłego roku" - dodaje. Cieślak argumentuje, że na embargo, które dziś wchodzi w życie, byliśmy przygotowywani przez kilka ostatnich miesięcy i nie jest to coś, co zaskoczyło Polskę.

"Na chwilę obecną jesteśmy zabezpieczeni w dostawy ropy naftowej i alternatywne źródła dostaw. To przyszłe tygodnie pokażą, jak ten rynek się zbilansuje, ponieważ będą to dostawy nie tylko do Polski, ale także innych krajów europejskich" - powiedziała.

Analityczka z Biura Maklerskiego Reflex stwierdziła ponadto, że rosyjska ropa popłynie do Chin, Indii, Turcji.

W takim razie embargo bardziej zaboli Putina czy nas? "Zaboli nas to równie mocno. Jeśli chodzi o Putina to wszystko będzie zależało od współpracy OPEC+" - oświadczyła Cieślak.

"My cierpimy przez inflację, przez pochodną cen energii w innych miejscach. Miejmy nadzieję, że te sankcje zadziałają jak sankcje nałożone na Iran swojego czasu. To że Stany Zjednoczone oraz sojusznicy nie kupowały irańskiej ropy działało na wszystkie kontrakty, jakie Iran na świecie zawierał" - przypomniał Marcin Roszkowski i dodał: "Miejmy nadzieję, że Rosja takim pariasem zostanie w wyniku barbarzyńskiej wojny".

Limit 60 dolarów za baryłkę rosyjskiej ropy, jak przypomina analityczka z Biura Maklerskiego Reflex, dotyczą transportu morskiego. "Ta sytuacja będzie wyglądała spokojnie, ponieważ embargo i limity cenowe będą dotyczyły załadunków po 5 grudnia. Do nas będzie jeszcze płynęła rosyjska ropa tankowcami, która została załadowana przed 5 grudnia i czas na jej rozładowanie będzie do 19 stycznia przyszłego roku" - wyjaśniała.

Jedocześnie podkreśliła, że jeśli poziomy cenowe na ropę BRENT I URAL będą oscylowały blisko tych aktualnych, to limit 60 dolarów za baryłkę nie wyrządzi zbyt wielkiej szkody Rosji.

"Z każdym kolejnym tygodniem spodziewam się wzrostu cen ropy na rynkach światowych, na to będzie się nakładało embargo na paliwa gotowe i ta sytuacja na rynku może się jeszcze bardziej zacieśniać. Tzn. będą jeszcze większe problemy w zapewnieniu tańszej ropy na rynki europejskie z innych rynków niż Rosja. To będzie podnosiło cenę i wówczas pułap cenowy zadziała" - dodała.

