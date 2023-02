Gościem dzisiejszej Rozmowy w południe w RMF FM jest dr Jarosław Janecki, przewodniczący rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, z którym Krzysztof Berenda omówi m.in. najnowsze notowania GUS dotyczące inflacji.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny towarów i usług wzrosły w styczniu o 17,2 proc. To pierwszy od dwóch miesięcy wzrost inflacji, która w grudniu wyniosła 16,6 proc. Co jest tego przyczyną? Czy w kolejnych miesiącach czeka nas dalsze przyspieszenie tempa wzrostu inflacji? Kiedy może nastąpić zauważalny jej spadek? To pytania, które usłyszy nasz dzisiejszy gość.

Z dr Janeckim porozmawiamy ponadto szerzej o kondycji polskiej gospodarki. We wtorek z kolei GUS podał z kolei, iż PKB Polski w IV kwartale ubiegłego roku wzrósł o 2,0 proc. rdr wobec wzrostu o 3,6 proc. rdr w III kw. 2022 r. W ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł w IV kw. o 2,4 proc. Jakie są prognozy dla polskiej gospodarki na ten rok? Czeka nas stagnacja, czy może raczej recesja? Kiedy może nastąpić odbicie?

