​Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie były piłkarz reprezentacji Polski, Dariusz Dziekanowski.

Dariusz Dziekanowski / Jakub Rutka / RMF FM

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Na dziewięć godzin przed meczem z Estonią na Stadionie Narodowym porozmawiamy o polskich marzeniach o Euro 2024. Czy wykorzystamy ostatnią szansę na kwalifikację do Niemiec? Czy forma reprezentacji daje nadzieję na piękne sportowe widowisko dziś wieczorem?

Zapraszamy tuż po 12:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i do naszych mediów społecznościowych!