„Takiej funkcjonalności nie planujemy” – tak na pytanie o to, czy w aplikacji mObywatel będzie można zamówić rządowy węgiel od samorządów, odpowiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Janusz Cieszyński. „Wymagałoby to całego systemu transakcyjnego, który umożliwiłby obsługę tych operacji przez samorządu. Takiego zapotrzebowania nikt nie zgłaszał, natomiast mamy bardzo wiele innych rozwiązań m.in. uruchamiamy pierwsze formularze, które będą działały w aplikacji. To pierwszy krok na przejściu do nowej wersji aplikacji mObywatel” – dodał pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Wideo youtube Dopytywany co będzie można zrobić niedługo przez telefon komórkowy, odpowiedział: Będzie można składać wnioski m.in. na dodatki lub różne oświadczenia, które są związane z tym kryzysem energetycznym, który teraz panuje w całej Europie. Chodzi np. o wnioski o dodatki energetyczne. Mariusz Piekarski pytał też swojego gościa, czy będzie można złożyć wniosek o paszport za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Za pośrednictwem aplikacji jeszcze nie, natomiast będzie można złożyć wniosek o paszport online w przyszłym roku. Po tym jak zostanie wdrożony drugi etap rejestru dokumentów paszportowych - zaznaczył Cieszyński. Warto zwrócić uwagę na to, że wniosek o paszport - mówimy oczywiście o paszporcie dla dziecka, tam, gdzie nie będzie konieczności podania danych biometrycznych - bo trzeba pamiętać o tym, że kiedyś można było złożyć wniosek o dowód osobisty przez internet, potem weszły obowiązki w zakresie zostawiania odcisków palców i to oznacza, że ten proces musimy przenieść do w pełni fizycznej postaci. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że wnioski o paszport czy dowód składamy raz na 10 lat, więc to zazwyczaj jest coś, co nie jest aż tak problematyczne - podkreślił pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Zobacz również: Ekspert: Korea może nam pomóc spolonizować technologię jądrową

Maryna Gąsienica-Daniel: Chcę dać z siebie wszystko i wskoczyć na podium

Sawicki: Wątek służb rosyjskich i powiązań Falenty powinien zostać wyjaśniony

Złotowski: Niemcy chciałyby zrezygnować z europejskiej solidarności