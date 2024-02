„Nie do zaakceptowania” – tak Donald Tusk komentuje decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy budżetowej. Prezydent zapowiedział też, że będzie kierował do Trybunału wszystkie ustawy, nad którymi nie będą mogli głosować pozbawieni mandatów Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Czy Duda wypowiada otwartą wojnę rządowi? Czy jest jeszcze szansa na współpracę między Pałacem Prezydenckim a gabinetem Donalda Tuska? Co, jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna budżet za niezgodny z ustawą zasadniczą? O tym Piotr Salak porozmawia dziś z byłym prezydentem Bronisławem Komorowski, który będzie gościem Rozmowy w południe w Radiu RMF24.