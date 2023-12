"Publicystyka, żeby pokazać, że coś się dzieje" – tak Juliusz Braun komentuje projekt uchwały dot. mediów publicznych, która dziś ma – zgodnie z zapowiedzią marszałka Szymona Hołowni – zostać przyjęta przez posłów. W projekcie mowa jest o przywróceniu ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP. Projekt wniosła grupa posłów KO, Polski 2050-TD, Lewicy, PSL-TD. Zgodnie z zapisem Sejm wzywa do właścicieli spółki do podjęcia pilnych działań.

Juliusz Braun / Radek Pietruszka / PAP

Juliusz Braun o uchwale ws. mediów publicznych: Publicystyka, żeby pokazać, że coś się dzieje

"Uchwała zawiera jedynie opis sytuacji. Już w chwili wygranych wyborów dwa miesiące temu wiedzieliśmy, że trzeba podjąć działania (naprawcze - red.); że prawnie sytuacja nie jest łatwa, ale dalej jesteśmy na etapie jak w operze "śpieszmy się, śpieszmy" - mówił gość Rozmowy w południe w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz były prezes TVP.

Podkreślał, że z projektu uchwały dotyczącej naprawy mediów publicznych nie wynika, jakie działania zostaną podjęte.

Stwierdził ponad to, że "wielu prawników mówi, że uchwała (Trybunału Konstytucyjnego - red.) jest wadliwa prawnie". "Rozumiem, że rząd ma dobrych prawników, którzy wiedzą, jak to zrobić" - powiedział w rozmowie z naszym dziennikarzem Piotrem Salakiem, nawiązując do propozycji likwidacji mediów publicznych i ich odbudowy na nowo.

