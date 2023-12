„Zobaczymy, jak zostanie zinterpretowana kwestia ułaskawienia sprzed paru lat przez prezydenta. Wiadomo, że była nielegalna, kiedy wyrok był nieprawomocny. Teraz wyrok jest prawomocny. Czy prezydent się w tej sprawie wypowie po raz drugi? Ta sprawa jest przestrogą przed łamaniem prawa wtedy, kiedy się kontroluje służby specjalne” – komentował wyrok ws. afery gruntowej Marcin Bosacki, pytany o to, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafią do więzienia. Gość Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 uważa, że gdyby Andrzej Duda nie ułaskawił przed paru laty obu polityków, nie mielibyśmy afery Pegasusa. „Zrobili recydywę, bo czuli się bezkarni” – stwierdził Bosacki, dodając, że ma nadzieję, iż tym razem prezydent z aktu łaski nie skorzysta. „Mam nadzieję, że w tej sprawie nie będzie prezydentem partyjnym, tylko prezydentem państwa polskiego. To że oni złamali prawo, manipulowali i fałszowali dowodami jest już stwierdzone prawomocnie przez sąd” – uzasadniał poseł Koalicji Obywatelskiej.