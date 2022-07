"Wszyscy widzieliśmy, że Robert (Lewandowski - przyp. red.) pragnął tego transferu. Widzę w Robercie radość, wielką ulgę, że ta saga transferowa się skończyła" - tak minister sportu Kamil Bortniczuk skomentował w Rozmowie w południe w RMF FM transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona.

Transfer do ligi hiszpańskiej gwarantuje, że do mistrzostw świata w Katarze Robert Lewandowski co tydzień będzie grał na najwyższym poziomie - stwierdził Bortniczuk.

Dla nas jako dla kibiców polskiej reprezentacji to również dobra wiadomość - podkreślił gość Krzysztofa Berendy. Niewątpliwie będzie umiał grać jak dotychczas, a czasami jako lider, światowy top, weźmie sprawy w swoje ręce - dodał minister.