"Z Rosjanami trzeba rozmawiać o gospodarce i o pieniądzach, bo to, co wydarzyło się po 24 lutego, nakazuje nam na nowo zdefiniować europejski paradygmat w zakresie bezpieczeństwa i w zakresie bezpieczeństwa energetycznego" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Zygmunt Berdychowski, założyciel Fundacji "Instytut Studiów Wschodnich" i twórca Forum Ekonomicznego. Dodał, że takie rozmowy powinny odbyć się dopiero wtedy, kiedy ustalone zostaną priorytety w europejskiej i zachodniej polityce.

Zygmunt Berdychowski / Marcin Obara / PAP

"Ja myślę, że to nie chodzi o to, żeby (Rosjanie - przyp. red.) byli pariasami, to bardziej chodzi o to, żeby realnie ułożyć nasze relacje gospodarcze. W taki sposób, żeby nie mieć żadnych złudzeń co do tego, że w każdej chwili Rosja jest gotowa - w imię własnej racji stanu - dokonać chociażby agresji na sąsiedni kraj, nie wywiązywać się z umów, które wcześniej podpisuje. Jednym słowem - trzeba w rozmowie z Rosją dokonać przewartościowania całkowitego tych fundamentów, które przez ostatnie 20 lat decydowały o tym, że europejskie demokracje w swojej przebudowie systemu energetycznego, gospodarczego opierały się o Rosję. Dzisiaj już wiemy, że to jest niemożliwe. Niemożliwe nie dlatego, że my zmieniamy plany, że europejskie demokracje zmieniają plany, ale niemożliwe dlatego, bo Rosja ma inne plany" - podkreślił.

Jak dodał, najpierw Europejczycy muszą dojść między sobą do porozumienia co do tego, co jest ważne, jeśli chodzi o politykę gospodarczą.

"Przede wszystkim ważna jest infrastruktura, która zapewni dopływ surowców energetycznych niekoniecznie z Rosji. Europejska gospodarka opiera się na węglowodorach, które dotychczas były importowane z Rosji. Trzeba, tak jak Polacy, zbudować infrastrukturę, która nas od tego uniezależni" - mówił gość Krzysztofa Berendy.

Co według niego w tym momencie jest dla nas najważniejszym problemem i wyzwaniem gospodarczym?

"Zasadnicze przewartościowanie polityki klimatycznej, polityki bezpieczeństwa energetycznego, która została sformułowana 14 lipca 2021 r. przez komisarza Timmermansa w ramach tzw. "Fit for 55". Dziś już wiemy, że tempo zarysowane w tym szeregu różnych aktów prawnych jest absolutnie nieakceptowalne, nie do zachowania i musi być zmienione. To jest pierwszy bardzo istotny element tej debaty" - podkreślił.

Jak dodał, drugi jest pokłosiem agresji z 24 lutego. "Europejskie demokracje nie mogą liczyć na to, że w drodze do bezpieczeństwa energetycznego, kraje rządzone autorytarnie będą sojusznikami Europy. To jest niemożliwe. Mam na myśli dwa zasadnicze kraje - jeden, który dokonał agresji i drugi, który ma dominującą pozycję, jeśli chodzi o rynek metali rzadkich na świecie, które są niezbędne chociażby do tego, żeby produkować baterie samochodowe litowo-jonowe w oparciu, o które dzisiaj jeżdżą samochody elektryczne po wszystkich ulicach w Europie. To jest cała elektronika związana chociażby z telefonią mobilną, bazami danych, to jest wszystko to, co wiąże się z panelami fotowoltaicznymi, śmigłami do wiatraków. Jednym słowem Europa musi - tak jak Stany Zjednoczone - zacząć myśleć w taki sposób, żeby budować swoje bezpieczeństwie energetyczne przede wszystkim w oparciu o własny potencjał" - zaznaczył Zygmunt Berdychowski.

"Przez bardzo wiele ostatnich lat byliśmy świadkami sytuacji takiej, w której dwa czołowe europejskie mocarstwa próbowały - pod amerykańskim parasolem bezpieczeństwa - budować bliską albo bardzo bliską współpracę z Federacją Rosyjską, która 24 lutego okazała się krajem absolutnie zamkniętym na jakiekolwiek europejskie wartości" - mówił.

Zygmunt Berdychowski odniósł się także do Forum Ekonomicznego, które w tym roku odbędzie się w dniach 6-8 września w Karpaczu.

"Myślę, że będzie ok. 5 tys. gości, ponad 460 różnego rodzaju propozycji programowych, nad którymi będą się ci goście pochylać, będzie kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych, w związku z tym na pewno będzie bardzo dużo dyskusji, bardzo dużo ciekawych gości" - podkreślił.