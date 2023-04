Mam nadzieję, że nie grozi nam trzecia intifada - tak o obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie mówił w Rozmowie w południe w RMF FM izraelski dziennikarz Aryeh Golan. Z kolei ksiądz, franciszkanin ojciec Zacheusz Drążek strażnik Grobu Bożego w Jerozolimie zapewniał, że wszystkie pielgrzymki są kontynuowane.

Wideo youtube

Aryeh Golan uważa, że obecnie sytuacja na południu Izraela się uspokaja. To, co mamy na północy, to inna historia. Hamas, który rządzi w Gazie, ma swoich terrorystów w Libanie, to oni strzelali do Izraela - mówił izraelski dziennikarz. Jak dodawał, Hamas dostaje rozkazy z Teheranu. Wszystkie ślady prowadzą do Teheranu - stwierdził gość Krzysztofa Berendy.

Według Golana Palestyńczycy od paru miesięcy szykowali prowokację. Wiedzieliśmy, że jak będzie Ramadan, to będzie bardzo źle w Jerozolimie, w meczecie Al Aksa - zaznaczył Golan. Jak mówił, Palestyńczycy uwięzili muzułmanów w tym meczecie. Wyzwolili ich izraelscy policjanci, wchodząc na Wzgórze Świątynne w Jerozolimie i tym samym wywołując wściekłość świata arabskiego. Palestyńczycy szykowali to parę miesięcy. Wydaje mi się, że to się już uspokoi - stwierdził dziennikarz.

Z kolei ksiądz, franciszkanin, ojciec Zacheusz Drążek zapewniał, że w Jerozolimie nie odczuwa się napięcia. Wszystkie pielgrzymki są kontynuowane, nabożeństwa, liturgie są kontynuowane. Naprawdę tego nie odczuwamy tutaj w Jerozolimie. Podążamy za treściami Bożego Słowa, my jako chrześcijanie - mówił o. Zacheusz Drążek.