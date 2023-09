Gościem Rozmowy w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie wiceminister finansów, Artur Soboń. Z "piątką" na lubelskiej liście PiS do Sejmu Piotr Salak porozmawia o wczorajszej zaskakującej decyzji ws. obniżenia stóp procentowych. Czy prawdą jest, jak twierdzi były prezes NBP prof. Marek Belka, że za tą decyzję stoi "telefon z Nowogrodzkiej"?

Artur Soboń / Piotr Szydłowski / RMF FM

Posłuchaj Rozmowy w południe!

Pojawi się też temat kampanii wyborczej, a w tej polityk PiS, według jego krytyków, zachował się co najmniej niezręcznie. Chodzi o "prezenty", jakie zrobił uczniom jednej ze szkół w swoim okręgu wyborczym. No właśnie, czy aby na pewno były to prezenty od niego?

