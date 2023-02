Gościem dzisiejszej Rozmowy w południe w RMF FM będzie Wiktoria Maciejewicz, dyrektor Misji Naziemnych Global Empowerment Mission Europe. Porozmawiamy na temat przebiegu akcji ratunkowej w Turcji po poniedziałkowych trzęsieniach ziemi.

Wideo youtube

GEM Europe, podobnie jak wiele innych organizacji, od kilku dni pomaga ofiarom poniedziałkowych trzęsień ziemi w Turcji i Syrii. Z Wiktorią Maciejewicz, która także przebywa obecnie w Turcji, Paweł Balinowski porozmawia m.in. temat tego jak przebiega akcja ratunkowa po poniedziałkowym kataklizmie. Jak duża jest skala zniszczeń? Czego obecnie najbardziej potrzeba poszkodowanym? W jakim są stanie? Jak można pomóc?

