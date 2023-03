Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Porozmawiamy z nim m.in. o zamieszaniu wokół podwyżki cen biletów PKP Intercity. Od 11 stycznia obowiązywał nowy cennik biletów PKP Intercity. Ceny bazowe biletów jednorazowych IC i TLK wzrosły średnio od ok. 12 proc. do prawie 18 proc. Podwyżkę przewoźnik uzasadniał wzrostem cen prądu.

Wideo youtube

Ostatecznie jednak, po licznych kontrowersjach, władze spółki podjęły decyzję o obniżce cen biletów, które mają wrócić do poziomu sprzed 11 stycznia. Resort infrastruktury poinformował natomiast, że PKP Intercity otrzyma w najbliższych tygodniach dodatkowe 50 mln zł z budżetu państwa.

Czy to dobra decyzja? Czy tylko PKP Intercity powinno otrzymać dodatkowe wsparcie budżetowe? Co z innymi, np. regionalnymi przewoźnikami? Czy nie lepszym rozwiązaniem byłaby np. ogólna obniżka VAT na bilety? To pytania, które Mariusz Piekarski zada swemu dzisiejszemu gościowi.

Z Adrianem Furgalskim porozmawiamy też o niedawnej decyzji Parlamentu Europejskiego, która ma wprowadzić w UE zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 roku. Celem tej regulacji jest znaczna (o ponad 50 proc.) redukcja gazów cieplarnianych. Co to oznacza dla Polski? Czy Polaków stać będzie na zakup - obecnie drogich - samochodów elektrycznych? Czy w naszym kraju wystarczy energii elektrycznej do eksploatacji tego typu pojazdów?

Zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl oraz do naszych mediów społecznościowych tuż po godz. 12.00!