Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie lider Nowoczesnej, poseł Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka. Porozmawiamy między innymi o śledztwie, które stołeczna prokuratura okręgowa wszczęła w kwietniu w sprawie Donalda Tuska. Zawiadomienie złożył Marek Falenta, skazany w tzw. aferze podsłuchowej. Zarzuca w nim szefowi Platformy Obywatelskiej, że jako premier przekroczył uprawnienia "w związku z kontrolą" w jego spółce Składy Węgla handlującej rosyjskim surowcem.

Adam Szłapka / Piotr Szydłowski / RMF FM

Jak rozumieć decyzję stołecznych śledczych? Czy należy ją łączyć z planami powołania komisji weryfikacyjnej, która miałaby badać wpływy rosyjskie w Polsce w latach 2007-2022?

Z liderem Nowoczesnej porozmawiamy także o trwającej już de facto kampanii przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. Donald Tusk przekonywał podczas wyjazdowego posiedzenia klubu Koalicji Obywatelskiej w Rzeszowie, że opozycja wygra jesienne starcie "i to nie jednym głosem". Czy to tylko "urzędowy optymizm" lidera PO, czy może Koalicja Obywatelska ma w zanadrzu atuty, które pozwolą na odwrócenie sondażowych trendów i spokojnie myślenie o przejęciu władzy w Polsce?

Zapytamy ponadto o założyciela i byłego lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru, który w zeszłym tygodniu na naszej antenie nie wykluczył startu do Senatu. Czy dostanie miejsce w ramach tzw. paktu senackiego, który zawały KO, Lewica, PSL i Polska 2050?

Wideo youtube

Na Rozmowę w południe w RMF FM, której gospodarzem będzie Roch Kowalski, zapraszamy do RMF FM, do internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl oraz do naszych mediów społecznościowych tuż po godz. 12:00!