Gościem dzisiejszej Rozmowy w południe będzie lider Nowoczesnej, poseł Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka, z którym porozmawiamy m.in. o przełomowej decyzji stołecznej prokuratury okręgowej, która w zeszłym tygodniu wszczęła śledztwo dotyczące tzw. maili Dworczyka. Zawiadomienia w tej sprawie do warszawskich śledczych składał m.in. Adam Szłapka. Co wynika z decyzji stołecznej prokuratury? Dlaczego podjęta została dopiero teraz? Jakie mogą być konsekwencje i finał tej sprawy? To pytania, które Mariusz Piekarski zada swemu dzisiejszemu gościowi.