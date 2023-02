Gościem dzisiejszej Rozmowy w południe w RMF FM będzie dr Adam Eberhardt, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, specjalista od spraw Europy Wschodniej. Porozmawiamy z nim m.in. o zbliżającej się wizycie prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Co usłyszymy z ust amerykańskiego przywódcy – zapewnienia o gwarancjach sojuszniczych w ramach NATO, czy może zapowiedź kolejnych pakietów pomocy wojskowej dla Ukrainy?

Tematem dzisiejszej rozmowy będzie także przypadająca na koniec tego tygodnia rocznica wybuchu agresji rosyjskiej na Ukrainę. Z tej okazji w Rosji spodziewany jest szereg wystąpień Władimira Putina. Co świat usłyszy z ust rosyjskiego prezydenta? Co jego wojska szykują w Ukrainie? To pytania, które Roch Kowalski zada swemu dzisiejszemu gościowi.

