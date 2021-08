Czy nauczyciele dostaną podwyżki? Z ust ministra edukacji Przemysława Czarnka pada kwota 1000 zł brutto. "Nie będę oceniał, czy to jest dużo czy mało. Jest to zgodne z naszym postulatem" – przyznaje wiceprzewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskie w Rozmowie w samo południe w RMF FM. Jednocześnie Krzysztof Baszczyński głośno zastanawia się, czy nauczyciele w ogóle dostaną obiecane podwyżki i podaje argumenty.

Wiceszef ZNP Krzysztof Baszczyński stawia znak zapytania przy kwestii podwyżek dla nauczycieli.

"Z projektu budżetu, przyjętego przez rząd, wynika, że kwota bazowa jest na poziomie roku 2020. Zamrożona jest kwota bazowa, a to oznacza zerowy wzrost wynagrodzeń. Z ustawy okołobudżetowej wynika, że zmniejszone są środki na fundusz socjalny, na fundusz nagród, na fundusz doskonalenia" - wylicza Baszczyński w rozmowie z Pawłem Balinowskim.

Wiceszef związku nauczycieli jeszcze wczoraj o podwyżkach rozmawiał z ministrem Czarnkiem. To, co usłyszał, mocno go zaskoczyło.

"Wczoraj dowiedziałem się z rozmowy z panem ministrem Czarnkiem, że w najbliższym tygodniu minister pójdzie do prezesa, jak rozumiem prezesa Kaczyńskiego, i będzie rozmawiał o naszych wynagrodzeniach. Ja nie wiedziałem, że teraz jest tak, że jak chce się zdobyć jakieś środki na wynagrodzenia, to idzie się do prezesa, a nie do premiera, bądź ministra finansów" - mówi Krzysztof Baszczyński.

