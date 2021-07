Gościem Tomasza Skorego w Rozmowie w samo południe w RMF FM będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szefa Ludowców zapytamy o to, dlaczego PiS zmienił zdanie, co do wyboru profesora Marcina Wiącka na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

