Gościem Rozmowy w samo południe w RMF FM będzie prof. Magdalena Marczyńska z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, członek Rady Medycznej przy premierze. Z naszym gościem porozmawiamy o tym, dlaczego młodzi Polacy nie chcą się szczepić? Porozmawiamy także o wakacjach w pandemii – czy latem nadal musimy obawiać się zakażenia koronawirusem?

Jednym z tematów Rozmowy w samo południe będzie również kwestia indyjskiej odmiany koronawirusa - wariantu Delta. Czy ta mutacja może spowodować czwartą falę wzrostu zachorwań na Covid-19? Czy zdaniem profesor, powinniśmy się oswajać się z myślą o kolejnym lockdownie?

