„Byłem blisko Donalda Tuska, gdy 7-8 razy wygrywał z Prawem i Sprawiedliwością. Wiem, jak on pracuje, wiem, co robił, żeby wygrywać z PiS-em, jak podchodzi do różnych kwestii, jak je analizuje i jaką ma intuicję polityczną. Nie było czasu rozmawiać o jakichś najnowszych receptach” – tak na pytanie, czy zna plan Donalda Tuska na pokonanie Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM Tomasz Siemoniak.

