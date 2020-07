„Niestety bardzo rzadko zdarza się tak, żeby ktoś trafił do poradni po inicjacji (pierwszym kontakcie z narkotykami - przyp.red.), czyli spróbował czegoś i przyszedł do poradni. Zazwyczaj jest tak, że inicjacja miała miejsce już dawno temu, a mechanizmem, który spowodował, że osoba do nas dotarła, były już jakieś problemy w wyniku przyjmowania środków” - powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM Adam Nyk, terapeuta uzależnień, wiceszef Monaru. ”Spadku ilości pacjentów w trakcie roku szkolnego specjalnie nie widzę. W obecnej chwili mamy kolejkę” - dodał.

