"Nie sądzę, żeby kilka osób, które są z Jarosławem Gowinem, chciało doprowadzić do sytuacji powrotu do władzy tych, którzy Polskę doprowadzali do ruiny, zapraszali rosyjskie przedsiębiorstwa do przejmowania polskich przedsiębiorstw, zgadzali się na inwestycje, które nie służą ani bezpieczeństwu Polski, ani Ukrainy, chcieli nam sprowadzić uchodźców na głowę” - powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM Marek Suski. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości w Polsce nie będzie przyspieszonych wyborów.

