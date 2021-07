"Rząd się kręci a nie cofa. PiS w swojej technice władzy używa wrzutek. To kontrola nad tym o czym się rozmawia i styl przykrywania pewnych rzeczy" - mówi profesor Rafał Matyja gość Rozmowy w samo południe w RMF FM. Jak zaznacza, prezes PiS prowadzi też grę ze swoim otoczeniem. "Gowin, czy Ziobro też są zaskakiwani" - tłumaczy. "To jest taki styl gry" - dodaje prof. Matyja, komentując "Lex TVN".

Pytany o powrót Donalda Tuska do krajowej polityki, prof. Rafał Matyja odpowiada: Donald Tusk odwołuje się do twardego elektoratu PO, a ryzykiem PiS nie jest ten elektorat. "Ich ryzykiem byłoby to, gdyby Tusk sięgał po twardy elektorat PiS" - zaznacza.