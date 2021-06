„Myślimy, że po wakacjach, na wczesnej jesieni [nastąpi wzrost zachorowań przyp. RMF FM]. Podobnie, jak w zeszłym roku” – mówiła w Rozmowie w samo południe w RMF FM prof. Magdalena Marczyńska pytana o to, jakie są przewidywania, dotyczące wystąpienia czwartej fali zachorowań na Covid-19, którą spowodować miałby wariant Delta koronawirusa. „Liczymy na to, że sporo osób przechorowało Covid i tak nabyło odporność, a także, że do tej pory uda się wyszczepić odpowiednią ilość osób” - dodała. Jak przekonuje, pytanie o kolejną falę zachorwań – według profesor – nie brzmi „czy”, ale „kiedy”. „I oby nie tak wysoka” – komentuje.

REKLAMA