"Uspokoiliśmy się, że jest tak dobrze, jak nie jest. Komunikaty trzeba analizować. Jeżeli mówimy, że sytuację mamy dobrą, oznacza, że ona nie jest idealna, tylko że jest dobra w skali Europy" - mówił w Rozmowie w samo południe w RMF FM wirusolog, prof. Włodzimierz Gut, odnosząc się do walki z koronawirusem w Polsce. Pytany o słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który w czasie kampanii prezydenckiej przekonywał, że "koronawirus jest w odwrocie" i "nie trzeba się go już teraz bać", Gut stwierdził: "mit słabszego wirusa powstał dość dawno. Wynika z grypy". "Trzeba pamiętać, że nie każdy wirus jest grypą" - tłumaczył. Dopytywany o to, czy słowa szefa rządu były błędem, Gut odparł: "Na pewno nie był to sukces intelektualny".

Prof. Włodzimierz Gut /Karolina Bereza /Archiwum RMF FM

