„Uważam, że Donald Tusk nie przychodzi po to, żeby odbierać kwiaty, tylko do ciężkiej roboty” – komentował w Rozmowie w samo południe Piotr Zgorzelski możliwy powrót byłego premiera z Brukseli do polskiej polityki. Jak mówił Mariuszowi Piekarskiemu, jego zdaniem poruszenie jakie wywołała w Zjednoczonej Prawicy wiadomość o ewentualnym powrocie Tuska do kraju, świadczy o tym, że ten powrót jest potrzebny. Wicemarszałek Sejmu przekonywał w RMF FM, że Donald Tusk może skutecznie zredefiniować scenę polityczną, zwłaszcza opozycję.

