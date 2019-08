"Hejterzy pracują w ramach struktury państwa. To jest niebezpieczne" – mówił Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego, gość Rozmowy w samo południe. W ten sposób odniósł się do doniesień dziennikarzy RMF FM, że Krajowa Rada Sądownictwa podczas decydowania o awansach sędziowskich korzystała z materiałów, które dostarczała internetowa hejterka Emilia. "Ocena merytoryczna nie miała znaczenia, tylko to czy ktoś jest na liście hejtera" – podkreślał. "Interesujące jest, czy to państwo, w stanie w jakim jest dzisiaj, jest w stanie te okoliczności wyjaśnić. Czy będzie wola wyjaśnienia i czy będą możliwości" – pytał retorycznie rzecznik Sądu Najwyższego.

