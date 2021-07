Gościem Pawła Balinowskiego w Rozmowie w samo południe w RMF FM będzie Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej i wiceprezes Porozumienia Jarosława Gowina.

Ministra zapytamy o to, czego Porozumienie nie chce w Polskim Ładzie i jak zamierza przeforsować swoje propozycje. Dopytamy też czy ustawa medialna jest do przyjęcia. A jeśli nie, to na ile da się ją złagodzić poprawkami tak, by jeszcze bardziej nie zdenerwować Amerykanów. Na koniec zapytamy, czy Jarosław Kaczyński liczy się jeszcze z Jarosławem Gowinem?

Zachęcamy też do zadawania pytań pod tym artykułem, postaramy się je zadać podczas rozmowy z naszym gościem. Zapraszamy do słuchania i oglądania na RMF FM i RMF24.pl tuż po 12:00.

