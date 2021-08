Zapowiedź likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie oznacza kapitulacji Zjednoczonej Prawicy ws. reformy sądownictwa, „wręcz przeciwnie” – przekonywał w Rozmowie w samo południe w RMF FM poseł PiS, członek rządu Łukasz Schreiber. „Reforma ma być kontynuowana. Skala zadowolenia z tej reformy jest póki co umiarkowana, ponieważ ona nie jest dokończona i o tym mówiliśmy (…). Nie ma tu niczego nadzwyczajnego” – podkreślał. Równocześnie zaznaczył: „Po drugie odbywa się to wszystko w takich, powiedziałbym, zupełnie zdumiewających okolicznościach. Z jednej strony jest atak instytucji europejskich – ale on też jest skądś inspirowany, z drugiej strony mamy zachęty i opozycji, i części mediów do tego, by sędziowie nie przestrzegali ustaw”.

