„Wypłacają sobie dodatkowe pensje, korzystanie z rządowych maszyn. Moim zdaniem same przeprosiny nie wystarczą. Trzeba przeprosić i odejść” – mówił w Rozmowie w samo południe w RMF FM Robert Kropiwnicki. "Bałagan jaki jest z dokumentami jest tragiczny. Nie ma jednej instytucji, która koordynuje wszystkie loty najważniejszych osób w państwie. Każda kancelaria nadzoruje swoje." - dodał gość, pytany o postępy poselskiej kontroli ws. lotów marszałka Kuchcińskiego

Mamy obietnice od komendanta SOP, że będą współpracować. To tam jest pełna informacja na temat tego, kto latał z marszałkiem i jaki był status lotu. Bo to SOP nadaje status HEAD lotom. Są nieformalne informacje, że były loty bez marszałka. Nie ma na to dokumentów, poprosiliśmy o nie. Z tym PiS ma ogromny problem - sprawdzają to, bo byłaby to niesamowita kompromitacja. Chcemy potwierdzić te informacje - mówił w Rozmowie w samo południe w RMF FM Kropiwnicki pytany o postępy ws. poselskiej kontroli lotów marszałka Sejmu.

Widzi pan Romana Giertycha na listach Koalicji Obywatelskiej - pytał Paweł Balinowski polityka Platformy Obywatelskiej. Mamy już listy w dużej części ułożone i nie mamy tam Romana Giertycha - mówił Kropiwnicki. Gość Rozmowy w samo południe dodał, że nie można wykluczyć, że Giertych może pojawić się jako kandydat do Senatu. Tej sprawy bym nie zamykał - deklarował nasz gość i dodał: Może każdy powinien pełnić tę funkcje w której najlepiej wypada. Jest chyba dobrym adwokatem i na tym powinien się skoncentrować.