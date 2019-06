„Nie chcę powiedzieć, że wszyscy wyginiemy, ale nasze dzieci i wnuki będą żyć w straszliwych warunkach. Będą umierały z pragnienia, będą umierały z braku klimatyzacji – bo nie będzie prądu w miastach – będą prawdopodobnie ginęły w różnych zamieszkach, rozruchach, a być może nawet wojnach” – powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM Marek Kossakowski pytany o to jaki skutek przyniosą w przyszłości zmiany klimatyczne.

Gościem Rozmowy w samo południe w RMF FM jest Marek Kossakowski / Marcin Obara / PAP/EPA

Niestety jeszcze bardzo duża część Polaków nie wierzy w zmianę klimatu. To się zmienia lawinowo. Gdybyśmy rozmawiali pięć lat temu, to tych niewierzących byłoby 90 proc., teraz jest to ok. połowy. Szczególnie to się zmienia w młodym pokoleniu. Oni to rozumieją - stwierdził gość Mariusza Piekarskiego.

Lider Zielonych był pytany o strajk klimatyczny 13-letniej Ingi przed Sejmem. Przyznał, że spotkał się z dziewczynką. Pochyliłem głowę przed Ingą Zasowską z wielkim, wielkim szacunkiem. I bardzo jej podziękowałem. Odniósł się również do krytyki jaka spotkała Ingę za jej działania. Jest to absolutnie obrzydliwie. Wyrażam swoją solidarność z Ingą i jej mamą Patrycją, która również stała się przedmiotem hejtu. To straszliwie wyrzucać 13-latce, że nie potrafi się elokwentnie przerzucać bon motami w sytuacjach publicznych, albo że ma warkoczyki. Oburzył mnie ten hejt.