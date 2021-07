„Wczoraj - na pewno po tym tragicznym wypadku, gdzie pijany kierowca zabił dwójkę rodziców, a osierocona została trójka dzieci - premier zgłosił ustawę, żeby obciążyć finansowo również pijanych kierowców. My się z tym zgadzamy, tylko problem jest taki, że my taką ustawę złożyliśmy w styczniu 2020 roku, a w listopadzie 2020 roku rząd premiera Morawieckiego dał negatywne stanowisku. Nasze pytanie jest takie: czy musiało dojść do tragedii, żeby premier zmienił zdanie?" - mówił w Rozmowie w samo południe w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz.

