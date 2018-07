Gościem Rozmowy w samo południe w RMF FM będzie dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, z którym porozmawiamy o zbliżającej się 74. rocznicy Powstania Warszawskiego, o tym jak do dzisiaj konkurują ze sobą bohaterowie z przeszłości i o polityce historycznej w polskiej debacie publicznej.

Powstanie Warszawskie było największym zrywem niepodległościowym zorganizowanym przez państwo podziemne na terenie okupowanej przez Niemców Europy w czasie II wojny światowej. Trwało 63 dni - od 1 sierpnia do 2 października 1944 r. Jego militarnego celu, czyli wyzwolenia stolicy spod okupacji niemieckiej, nie udało się osiągnąć. W czasie walk zginęło ok. 18 tys. powstańców i ok. 180 tys. cywilów.

Na rozmowę zapraszamy w piątek o 12:00