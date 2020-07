"To pewnego rodzaju eksperyment władz, polegający na tym, że pozwalamy się ludziom gromadzić się w większych grupach, ale jednak z zachowaniem zasad bezpieczeństwa" - tak dr Paweł Grzesiowski, gość Rozmowy w samo południe w RMF FM, komentuje obowiązujące od dziś zmniejszenie społecznego dystansu z 2 metrów do 1,5 metra.

"Jeżeli te zasady nie będą przestrzegane, to obawiam się, że te zezwolenia zostaną szybko cofnięte ze względu na wzrost liczby zachorowań" - uważa gość Marcina Zaborskiego. "Powinniśmy promować większy dystans, tam gdzie nie możemy go zachować, powinniśmy wracać do maski na twarz" - uważa immunolog ze Szkoły Zdrowia Publicznego.

Wideo youtube