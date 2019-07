"(Robert Biedroń) nie porzucił planu, żeby w Polsce wygrały siły prodemokratyczne (...) Jeśli nie usiądziemy do tych rozmów, to jakbyśmy zdradzali demokrację" - mówił w Rozmowie w samo południe w RMF FM sekretarz zarządu Wiosny Krzysztof Gawkowski, pytany o plany koalicji z PO. "Priorytetem powinno być, że opozycja demokratyczna nie jest tylko antyPiS-owska, a jest demokratyczna i programowo spójna, przynajmniej w jakiejś części" - zaznaczył. Gawkowski przyznał także, że wcześniej był sceptyczny wobec koalicji, gdyż był przekonany, że „Wiosna zdobędzie lepszy wynik w wyborach do europarlamentu”. Przyznał, że partia mogła wówczas wspomóc Koalicję Europejską. „Brakowało powiewu Wiosny. Bo może jeśli do Koalicji Europejskiej doszło 6-8 proc., to może dzisiaj Koalicja Europejska by święciła zwycięstwo” – powiedział.

