„To raczej pokazanie silnej ręki. Wiadomo, że władza rosyjska i Putin są bardzo skoncentrowani na tym, by utrzymać się przy władzy i strach przed jej utratą jest oczywiście czymś, co napędza. Takie dość twarde działania wobec opozycji, jednak nie bardzo licznej, to jest pewien sposób dmuchania na zimne. To jest sposób podnoszenia kosztów wchodzenia do polityki, do demonstrowania swojego niezadowolenia przez ludzi” - mówi w Rozmowie w samo południe Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.

