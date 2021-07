„Szczegółów rozmów, które toczą się w parlamencie nie znam. Natomiast wszyscy jesteśmy zmęczeni, rozumiemy, że trzeba szukać jakiegoś kompromisowego rozwiązania i zakończyć ten pat dotyczący urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. To ważna instytucja, to duża odpowiedzialność, a sytuacja kiedy Sejm i Senat nie są w stanie porozumieć się, oczywiście nie jest korzystna z punktu widzenia egzekwowania wolności praw zapisanych w konstytucji i innych aktów normatywnych” – tak na pytanie o to, dlaczego PiS zmienił zdanie w sprawie kandydatury prof. Wiącka na RPO i udzielił mu poparcia, stwierdził w Rozmowie w samo południe w RMF FM Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS.

