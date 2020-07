"Nie zrobił nic, żeby prowadzić dialog w miarę skuteczny i wyprowadzić polskie górnictwo na prostą" - stwierdził w Rozmowie w samo południe w RMF FM Wacław Czerkawski ze Związku Zawodowego Górników w Polsce, zapytany o szefa resortu aktywów państwowych, wicepremiera Jacka Sasina. "Ewidentnym przykładem złego działania Sasina jest fakt, że do tej pory nie ma ministra odpowiedzialnego za górnictwo" - dodał. "Plan dalszego funkcjonowania górnictwa musi być uzgodniony z premierem Morawieckim" - ocenił.

Sasin próbował zrobić manewr na zasadzie: dziel i rządź. Próbował prowadzić rozmowy z poszczególnymi związkami, wybierając sobie lepszych i gorszych - ocenił w Rozmowie w samo południe w RMF FM Wacław Czerkawski ze Związku Zawodowego Górników w Polsce. Związki górnicze na szczęście zorientowały się, o co chodzi. Wróciliśmy do naszej sprawdzonej formuły - ustalenia są na poziomie wszystkich związków. To jest jedyny sposób, żeby przeciwstawić się tak fatalnym założeniom reformy górnictwa - tłumaczył gość Marcina Zaborskiego w RMF FM.