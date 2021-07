Gościem Tomasza Skorego w Rozmowie w samo południe w RMF FM będzie Bogdan Klich, senator Koalicji Obywatelskiej i były minister obrony narodowej. Zapytamy o wczorajszą awanturę w Senacie wokół udziału przedstawicieli Izraela w posiedzeniu senackich komisji, a także o to, czy nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego na dobre pogrzebie nasze stosunki z USA i Izraelem? Co mogą zrobić senatorowie, by temu zapobiec?

