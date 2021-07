„Przedstawię moje krytyczne uwagi z punktu widzenia wartości konstytucyjnych. Chodzi o art. 14 konstytucji, który jest zasadą ustrojową, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność środków masowego przekazu, a także art. 54, który mówi o wolności słowa oraz wolności mediów. Dla mnie to jest kolejna sprawa dotycząca tej problematyki, bo na przestrzeni mojej kadencji kilka razy się zdarzało, że zabierałem mocno głos w sprawach dotyczących wolności mediów” – tak o tym, co znajdzie się w poszerzonej opinii prawnej RPO na temat ustawy, która popularnie jest nazywana „lex TVN”, mówił w Rozmowie w samo w RMF FM Adam Bodnar.

Ustępujący Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że struktura kapitałowa mediów może być na różne sposoby kształtowana. Tylko jeśli dokonujemy tego typu zmian, to nie może to zaskakiwać podmiotów, które funkcjonują na rynku medialnym od lat i które co do struktury właścicielskiej nigdy nie budziły żadnych wątpliwości. W tym przypadku moim zdaniem nie możemy mieć nawet cienia wątpliwości, że chodzi o uderzenie w bardzo konkretny podmiot, czyli w grupę TVN - zaznaczył.