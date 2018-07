„Jeśli profesor Małgorzata Gersdorf podejmie działania przypisane Pierwszemu Prezesowi SN, musi się spodziewać konsekwencji dyscyplinarnych” - mówił Marek Ast, polityk Prawa i Sprawiedliwości, członek sejmowej komisji sprawiedliwości, który był gościem Rozmowy w samo południe w RMF FM. Gość Marcina Zaborskiego odniósł się też do dzisiejszych słów prof. Małgorzaty Gersdorf, że wraca z urlopu i do 2020 roku będzie I prezesem Sądu Najwyższego. „To subiektywne odczucie pani profesor” i dodał, że „sędzia w stanie spoczynku nie korzysta z urlopu, tak jak z urlopu nie korzysta emeryt” – podsumował dzisiejszy status prof. Gersdorf nasz gość.

Gdyby nie opozycja prawo byłoby lepsze

Dlaczego I Prezesa Sądu Najwyższego ma wybierać 2/3 sędziów Sądu Najwyższego, a nie Zgromadzenie Ogólne - pytał Marcin Zaborski o kolejną nowelizację przepisów o Sądzie Najwyższym, którą jutro ma się zająć Sejm. Chodzi o to, żeby jak najszybciej doprowadzić do wyboru I Prezesa - podkreśla Marek Ast i tłumaczy "dzisiaj następuje wymiana kadrowa sędziów i z punktu widzenia sprawności procesu wyłonienia 5 kandydatów dla prezydenta, lepiej będzie, gdy cenzus 100% sędziów obniżymy do 2/3". Dwie trzecie to większość sędziów Sądu Najwyższego, więc nie ma tu zagrożenia zarzutu, że mała grupa sędziów dokonała tego wyboru - dodał Marek Ast. Marcin Zaborski dopytywał też o zapowiedzi PiS sprzed wyborów parlamentarnych, że prawo nie będzie tworzone pośpiesznie, doraźnie i bez konsultacji. Polityk PiS odpowiedział: "nasza kadencja powoli zmierza do końca i gdyby nie opór opozycji i środowiska sędziowskiego, to pewnie nasze ustawy i nowelizacje byłyby lepsze".

Też miałem propozycję od WSW

W rozmowie pojawił się też wątek orzekania sędziego Józefa Iwulskiego w okresie stanu wojennego oraz jego służby w Wojskowej Służbie Wewnętrznej. Na pytanie o sędziów w Sądzie Najwyższym, którzy wydawali wyroki w stanie wojennym, nasz gość odpowiedział: "Przeszkadzają mi". Opowiedział o swoim doświadczeniu z okresu PRL. Kończyłem prawo w 1984 roku. Zawsze to była rozmowa, a nie wcielanie do WSW na siłę. (...) Ci, którzy podchodzili koniunkturalnie do kariery godzili się na współpracę. Też dostałem propozycję służby w WSW i się nie zgodziłem - dodał Ast.

Dożywotnie etaty dla sędziów

Co to za pomysł, żeby sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego otrzymali prawo dożywotniego zatrudnienia akademickiego - pytał Marcin Zaborski i przytoczył fragment stanowiska rektorów Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Naukowcy napisali w oświadczeniu, że ustawa ta "naruszałaby konstytucyjną zasadę autonomii uczelni (...). Byłaby także niezgodna z zasadami równości nauczycieli akademickich oraz powszechności obowiązywania wymogów wynikających z norm ocen okresowych i założeń polityki kadrowej w uczelniach". Nasz gość przyznał, że według jego opinii nie ma potrzeby takich zmian, ale zaznaczył, że ostateczną decyzję podejmie po przedyskutowaniu tej sprawy przez Klub Parlamentarny PiS.

Marek Ast: Jeśli prof. Gersdorf podejmie działania jako I Prezes SN, musi się spodziewać konsekwencji Karolina Bereza /Karolina Bereza, RMF FM

(ak)