„W tej chwili mamy punkt przesilenia. Być może on będzie punktem zwrotnym. Jeżeli obserwujemy wyniki tydzień do tygodnia, to widzimy, że one się już ustabilizowały. To jest różnica 2,3 albo na korzyść tego tygodnia, albo ze stratą w tym tygodniu, ale ta stabilizacja już jest. Te wyniku już tak spadać nie będą, więc jeżeli przestaniemy się szczepić, to mamy szansę, niestety, na wzrost (zachorowań – przyp. RMF FM)” - stwierdził w Rozmowie w samo południe w RMF FM Wojciech Andrusiewicz.

